США тайно испытали гиперзвуковую ракету над Тихим океаном

США тайно провели в марте успешное испытание новой гиперзвуковой ракеты, из-за опасения роста напряжённости в связях с Россией, сообщила телекомпания CNN, сославшись на источник в Пентагоне. Ракета была запущена с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном.

По его сведениям, речь идёт о гиперзвуковой ракете, которая разрабатывается в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC), разработанной Управлением перспективных исследований минобороны США. Источник телеканала указал, что испытания успешно завершились в середине марта.

США ведут себя осторожно, чтобы не допустить шагов или заявлений, которые могли бы привести к неоправданной эскалации между Вашингтоном и Москвой <...> Из этих же соображений американские чиновники две недели молчали о последнем испытании гиперзвуковой ракеты, — подчеркнул CNN.

Ракету запустили над Тихим океаном со стратегического бомбардировщика B-52. Он пролетела расстояние свыше 480 км на высоте более 19 тыс. м. Как уточняется, максимальная скорость её полёта была как минимум в пять раз выше скорость звука. Это уже второе успешное испытание данного вида оружия в рамках программы HAWC. Первый пуск состоялся в сентябре 2021 года.

Телеканал отметил, что во время проведения испытаний президент США Джо Байден собирался в поездку в Европу, он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, а также во встрече Группы семи.

Ранее Соединённые Штаты перенесли, а потом и отменили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Официальная версия — для уменьшения напряжённости в отношениях с Россией.