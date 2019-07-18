https://static.news.ru/photo/87442a4a-a99e-11e9-b1a3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

США свернули ряд программ, направленных на предотвращение терактов с применением оружия массового поражения. Эти программы появились в стране после 11 сентября 2001 года, бывшие работники ведомств выражают обеспокоенность в связи с их отменой.

Решение о расформировании ряда ведомств приняло Министерство внутренней безопасности, на данный момент порядка сотни сотрудников уволены или переведены на другую работу. За последние два года были прекращены десятки учений: например, по идентификации замаскированных взрывных устройств с ядерными зарядами или бомб с радиоактивными веществами, пишет The Los Angeles Times.

Учения проводились для содействия властям в предотвращении терактов. Закрывшиеся программы касались оценки существующих для Штатов рисков, связанных с применением химического, биологического, ядерного оружия, а также подготовки групп быстрого реагирования.

Не работает больше группа, которая боролась с контрабандой радиоактивных веществ. Эта группа сотрудничала с властями стран — партнёров США и Международным агентством по атомной энергии.

Ранее News.ru сообщал, что заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон объяснила, почему американцы начали разработку ракет, запрещённых договором РСМД. Это необходимо, чтобы Россия не получила односторонних преимуществ в этой области.