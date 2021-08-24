США предрекли внутренний политический кризис

Последствие вывода войск и резкая критика деятельности президента Джо Байдена со стороны простых американцев приведёт к реальному внутриполитическому кризису. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Неопределённость внешней политики Штатов и неготовность страны к решению кризиса в сфере миграции
Ранее сообщалось, что вице-президента США Камалу Харрис раскритиковали за провал миграционной политики. Ряд сенаторов вообще высказались о необходимости убрать политика с должности. Причиной данного злословия стало полное отсутствие результатов у Харрис как доверенного лица президента Джо Байдена, который назначил её ответственной за миграционную политику.