США предрекли внутренний политический кризис

Последствие вывода войск и резкая критика деятельности президента Джо Байдена со стороны простых американцев приведёт к реальному внутриполитическому кризису. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Неопределённость внешней политики Штатов и неготовность страны к решению кризиса в сфере миграции ставит перспективу политической стабильности в США под угрозу. Однако журналист издания Уолтер Мид отмечает, что у администрации президента Джо Байдена ещё есть шансы удержаться на политическом олимпе. Он видит этот шанс в том, что не менее четверти американцев согласны с выводом вооружённых сил из Афганистана.

Ранее сообщалось, что вице-президента США Камалу Харрис раскритиковали за провал миграционной политики. Ряд сенаторов вообще высказались о необходимости убрать политика с должности. Причиной данного злословия стало полное отсутствие результатов у Харрис как доверенного лица президента Джо Байдена, который назначил её ответственной за миграционную политику.