Соединенные Штаты Америки столкнулись с проблемами в области поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине из-за нехватки необходимых компонентов, пишет The Washington Post. У Вашингтона есть запасы, однако их большая часть хранится за пределами страны.
США хранят оборудование на Ближнем Востоке и в некоторых европейских странах, отмечает издание.
Washington Post также пишет, чтто Вашингтон не станет передавать Украине современные ЗРК Patriot, так как опасается рисков завладения этими комплексами третьей стороной.
Ранее стало известно, что Великобритания поставит Киеву ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских NASAMS. США до конца года планируют передать Украине два ЗРК NASAMS, а всего будет переданы восемь таких комплексов. Лондон также анонсировал поставки 18 гаубиц.