Соединённые Штаты стали третьей страной в мире по числу граждан, заражённых коронавирусной инфекцией, сообщили в Университете Джонса Хопкинса.
Согласно результатам исследования, первое место по состоянию на 04:13 мск воскресенья занимает Китай. Там зафиксирован 81 321 случай заражения, 3260 человек умерли и 71 862 вылечились.
На втором месте Италия с 53 578 инфицированными, 4825 летальными исходами и 6072 выздоровлениями.
В США было зафиксировано 25 493 случая заражения, 307 смертей и 171 выздоровление.
По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли — 13 173, выздоровели — 95 129.
В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.
Как ранее писал NEWS.ru, американские продавцы оружия и боеприпасов сообщили о резком росте продаж своих товаров — их покупатели обеспокоены возможными социальными последствиями эпидемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен