https://static.news.ru/photo/bde1359c-6c04-11ea-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС

Соединённые Штаты стали третьей страной в мире по числу граждан, заражённых коронавирусной инфекцией, сообщили в Университете Джонса Хопкинса.

Согласно результатам исследования, первое место по состоянию на 04:13 мск воскресенья занимает Китай. Там зафиксирован 81 321 случай заражения, 3260 человек умерли и 71 862 вылечились.

На втором месте Италия с 53 578 инфицированными, 4825 летальными исходами и 6072 выздоровлениями.

В США было зафиксировано 25 493 случая заражения, 307 смертей и 171 выздоровление.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли — 13 173, выздоровели — 95 129.

В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.

Как ранее писал NEWS.ru, американские продавцы оружия и боеприпасов сообщили о резком росте продаж своих товаров — их покупатели обеспокоены возможными социальными последствиями эпидемии коронавируса.