США сообщили об увеличении производства снарядов для передачи Украине Министр Армии США Уормут: к 2025 году выпуск американских снарядов увеличится на 500%

Фото: Sgt. Shanae Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр Армии США Кристин Уормут заявила, что Белый дом принимает меры, чтобы нарастить производство боеприпасов для передачи Украине. К 2025 году планируется выпускать ежемесячно 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, рост составит 500%, отметила она на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), сообщает ТАСС.

Я приведу в качестве примера снаряды калибра 155 мм. Мы перешли от [выпуска] 14 тысяч в месяц к 20 тысячам в месяц. Мы снова нарастим темп. По сути, к 2025 году мы будем выпускать 70 тысяч снарядов в месяц. Это в сущности увеличение на 500% по сравнению с тем, с чего мы начали, — рассказала министр.

Она пояснила, что производство боеприпасов наращивается с целью обеспечения Украины «большими объемами». Увеличению объемов выпуска снарядов будут способствовать инвестиции в производственную базу, добавила Уормут. Кроме того, подчеркнула она, чтобы помочь увеличению объемов продукции специалисты Пентагона взаимодействуют «с представителями военно-промышленного комплекса».

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для Украины у третьих стран, поскольку сам не успевает их производить.

Он пояснил, что в ЕС производство оборонного вооружения рассчитывали под мирное время, украинский кризис выдвинул другие требования.