США сообщили о возвращении на родину более 50 российских школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США за 24 часа скончались 4 591 пациент, заражённый коронавирусом. За сутки в стране было выявлено более 31 тысячи новых случаев инфицирования COVID-19.

Предыдущий рекорд был установлен 15 апреля, когда в Штатах за 24 часа жертвами коронавируса стали 2 569 пациентов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса. С...