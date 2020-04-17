США сообщили о возвращении на родину более 50 российских школьников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Вашингтона конкретной информации о вывезенных российских школьниках. Они находились в США в рамках программы по обмену.
В Госдепартаменте США пытаются откреститься от кураторства программы Secondary school student program, хотя на его сайте есть прямые ссылки на нее, — сообщила она.
На сегодняшний день представители Вашингтона утверждают, что из 80 школьников 51 уже вернулся домой. Однако российскому МИД официально известно только о шести,
Десять дней назад нам сообщали, что в рамках упомянутой программы в США с осени находилось 74 российских ребенка. На сегодняшний момент есть данные американской стороны, что их 80, — возмутилась Захарова.
NEWS.ru передавал ранее, что помимо школьников эвакуации из США ожидают 1,5 тысячи россиян. Такую информацию сообщило посольство РФ.
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