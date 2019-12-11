https://static.news.ru/photo/d856b7a4-1c26-11ea-83d3-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Freddie Everett/State Department/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что в связи с отмечавшимся на этой неделе Днём защиты прав человека под американские санкции попало рекордное число частных лиц и организаций.

С понедельника США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран по обвинениям в коррупции и нарушении прав человека в рамках действия «закона Магнитского», — цитирует Помпео «Интерфакс».

Также он добавил, что структурам и частным лицам, которые будут замечены в контактах с теми, кто попал под санкции, также может грозить занесение в санкционные списки.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов в очередной раз расширили список санкций против Ирана. В него внесены гражданин Исламской Республики, два судна под иранским флагом и несколько компаний.