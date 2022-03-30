США сообщили о неготовности говорить о гарантиях безопасности для Украины
Белый дом: США не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:22, 30 марта 2022
Белый домФото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
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США в настоящее время не готовы сказать ничего конкретного в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине. Об этом объявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Её слова приводит РИА Новости.
Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины, — сказала Бедингфилд.
Ранее Киев предложил новую систему гарантий безопасности для Украины. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
В этой связи министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ.
В свою очередь Великобритания также готова выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение. Об этом журналистам заявила постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд.