США сообщили о неготовности говорить о гарантиях безопасности для Украины

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Невиданная нехватка продовольствия грозит США из-за политики президента Джо Байдена. Такое предположение высказал журналист интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз. Он отметил, в частности, что за 14 месяцев пребывания демократа у власти инфляция достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин побили исторический рекорд.

За последние два года то, что, как нам казалось, никогда не сможет произойти, стало реальностью. Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая...