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США сократят число солдат в Афганистане к ноябрю

22:23, 09 сентября 2020
Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи сообщил, что число солдат американской армии в Афганистане планируется сократить к ноябрю. Из находящихся на территории страны 8,6 тысячи военнослужащих останутся 4,5 тысячи.

Он отметил, что 4,5 тысячи солдат смогут выполнить все необходимые задачи. Такое заявление он сделал в интервью радио «Голос Америки», газете New York Times и изданию Defense One.

К ноябрю, концу октября — ноябрю мы приблизимся к отметке 4,5 тысячи [военнослужащих в Афганистане], — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, Маккензи 9 сентября также объявил о сокращении американского военного присутствия в Ираке, ближневосточную страну должны будут покинуть 2200 военнослужащих.

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