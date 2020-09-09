США сократят число солдат в Афганистане к ноябрю

https://static.news.ru/photo/85ca0a1c-f2d2-11ea-b2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи сообщил, что число солдат американской армии в Афганистане планируется сократить к ноябрю. Из находящихся на территории страны 8,6 тысячи военнослужащих останутся 4,5 тысячи.

Он отметил, что 4,5 тысячи солдат смогут выполнить все необходимые задачи. Такое заявление он сделал в интервью радио «Голос Америки», газете New York Times и изданию Defense One.

К ноябрю, концу октября — ноябрю мы приблизимся к отметке 4,5 тысячи [военнослужащих в Афганистане], — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, Маккензи 9 сентября также объявил о сокращении американского военного присутствия в Ираке, ближневосточную страну должны будут покинуть 2200 военнослужащих.