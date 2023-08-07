США сократили импорт из Китая почти на четверть

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Американские компании урезали закупки товаров из Китая на 24% за период с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, спад произошел на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином.

При этом руководители обеих наций за год предприняли ряд шагов, чтобы улучшить взаимоотношения, но обстановка по-прежнему остается тяжелой. Крупные американские фирмы, такие как HP и Lego, активно работают над уменьшением зависимости от китайской продукции и реорганизацией своих логистических цепочек, чтобы не оказаться в ловушке между конфликтующими державами. По данным издания, к маю 2023 года основным коммерческим союзником США стала Мексика. Также усиливают свои позиции Вьетнам и Таиланд.

По мнению авторов издания, роль Китая как ключевого игрока в мировом производстве, возможно, сталкивается с самым тяжелым вызовом с момента присоединения Пекина к глобальной торговой системе более 20 лет назад. Если раньше на долю китайских товаров приходилось около четверти всех импортных расходов США, то сейчас этот показатель упал до одного из шести долларов. Сократила объем покупок из Китая и Япония, в то время как европейские страны, например, Германия и Франция, сохраняют свои позиции.

Ранее издание Financial Times сообщило, что президент США Джо Байден намерен попросить конгресс оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины. По их информации, такое решение глава Соединенных Штатов принял из-за растущих угроз со стороны Китая. Белый дом может представить запрос в этом месяце.