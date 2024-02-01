США согласовали план ударов по объектам Ирана CBS News: США согласовали план серии ударов по объектам Ирана

Фото: US Army

Соединенные Штаты утвердили планы ударов по объектам Ирана на территории Ирака и Сирии, сообщает CBS News. По его данным, это станет ответом Вашингтона на атаки на американский контингент в регионе.

Официальные лица США подтвердили CBS News, что были утверждены планы серии ударов в течение нескольких дней по целям, включая иранский персонал и объекты, на территории Ирака и Сирии, — сообщили журналисты.

По данным CBS News, время нанесения ударов будет зависеть от погодных условий. ВС США требуется хорошая видимость цели, чтобы гарантированно избежать жертв среди гражданского населения, добавили журналисты.



Ранее на севере Иордании беспилотник осуществил атаку на военную базу Вооруженных сил США. В результате удара погибли трое американских военных, еще 25 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.

До этого несколько американских военных могли пострадать в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака. Пентагон сообщил, что «боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили несколько баллистических ракет по базе». Согласно утверждениям, большинство ракет были перехвачены системами ПВО, но некоторые все же достигли цели.