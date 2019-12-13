Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США договорились с Китаем об условиях заключения торгового соглашения на первом этапе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

США договорились с Китаем об условиях заключения торгового соглашения на первом этапе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Bloomberg. На следующем этапе эти договорённости должен рассмотреть и одобрить президент...