Президент США Дональд Трамп согласовал и подписал торговую сделку первой фазы с Китаем.
Американский лидер, подписав документ, предотвратил введение новой волны американских пошлин на азиатские товары, которые должны были заработать 15 декабря, передаёт Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказали, что технические переговоры по ряду документов уже завершены, в частности, сторонам удалось прийти к договорённости относительно снятия запрета на импорт американской курятины в Китай.
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