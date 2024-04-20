США согласились выслать своих военных из Нигера WP: США согласились вывести воинский контингент из Нигера

Фото: US Armed Forces

Соединенные Штаты согласились вывести из Нигера свой воинский контингент, сообщил в социальной сети Twitter (X) журналист газеты The Washington Post (WP) Джон Хадсон. По его словам, этот шаг, против которого долгое время выступали США, изменит готовность американских сил к проведению контртеррористических операций в Западной Африке.

Во время встречи с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл «принял его требование о выводе американских войск из западноафриканской страны». В ближайшие дни состоятся консультации на тему того, как именно будет осуществляться вывод войск.

Ранее представитель режима полковника Амаду Абдрамана известил, что Нигер разорвал военное соглашение с США, которое разрешало американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны. Договоренность была расторгнута в срочном порядке, подчеркнул военный.

До этого правительство Чада направило Белому дому письмо с угрозой расторгнуть военное соглашение, которое определяет правила действий американских военнослужащих в стране. В документе содержится указание, что все войска США должны покинуть французскую базу в столице республики. Послание направили атташе по вопросам обороны на прошлой неделе по официальным дипломатическим каналам. В то же время в письме нет прямого приказа покинуть территорию.