США согласились усилить полномочия властей по пресечению миграции CNN: в сенате США хотят усилить полномочия администрации по борьбе с нелегалами

Фото: 1sg Suzanne Ringle/Texas Nationa/Global Look Press

В сенате Соединенных Штатов согласились усилить полномочия властей по пресечению нелегальной миграции, сообщает CNN со ссылкой на источники. Парламентарии рассчитывают, что это позволит разблокировать помощь Украине, Израилю и Тайваню.

По информации источника, соответствующий законопроект могут внести в ближайшие дни. По словам журналистов, сроки рассмотрения заявки на предоставления убежища могут сократить с 10 лет до полугода. Кроме того, властям хотят разрешить закрывать границу при достижении определенных лимитов пересечения.

Недавно стало известно, что избиратели в США считают защиту границы с Мексикой более важной задачей, чем финансирование Украины и Израиля. За усиление пограничного контроля на южных рубежах страны высказались 68% опрошенных американцев.

Ранее сообщалось, что нацгвардия взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудников пограничной службы при этом был заблокирован. Нацгвардейцы из Техаса, выставленные губернатором Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс. Он использовался федеральными пограничниками для временного содержания мигрантов перед их транспортировкой для последующей обработки.