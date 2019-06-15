Конгрессмены США рассматривают законопроект о сдерживании «российской агрессии» в Прибалтике. Автором документа является член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй.
По словам политика, Москва хочет «ослабить» НАТО и восстановить в Европе своё влияние, для чего использует «давление и запугивание». Инициатива содержит советы по сотрудничеству с Литвой, Латвией и Эстонией в оценке военных потребностей республик, сообщает
США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развёртывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств, — предлагает Конэуэй.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант увеличения воинского контингента в Польше на две тысячи человек и собирается обсудить это со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В МИД РФ сообщили, что Россия не может не учитывать в своём оборонном планировании решение Вашингтона и Варшавы о размещении усиленной группировки Вооружённых сил США в республике, писал News.ru.