https://static.news.ru/photo/55c2864a-8f51-11e9-843d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Конгрессмены США рассматривают законопроект о сдерживании «российской агрессии» в Прибалтике. Автором документа является член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй.

По словам политика, Москва хочет «ослабить» НАТО и восстановить в Европе своё влияние, для чего использует «давление и запугивание». Инициатива содержит советы по сотрудничеству с Литвой, Латвией и Эстонией в оценке военных потребностей республик, сообщает RT . Кроме того, в тексте присутствуют рекомендации по расширению военного присутствия в регионе.

США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развёртывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств, — предлагает Конэуэй.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант увеличения воинского контингента в Польше на две тысячи человек и собирается обсудить это со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В МИД РФ сообщили, что Россия не может не учитывать в своём оборонном планировании решение Вашингтона и Варшавы о размещении усиленной группировки Вооружённых сил США в республике, писал News.ru.