США собрались нанести новый удар по экономике Китая

https://static.news.ru/photo/b4056296-f1c9-11ea-a4d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhengyi Xie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США рассматривают введение новых санкций в отношении Китая. В этот раз под запрет может попасть импорт хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе страны. Поводом к очередным ограничениям традиционно называются нарушения прав человека.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, под запрет могут попасть изделия из хлопка, импортируемые в США исключительно из Синьцзян-Уйгурского автономного района или из Китая в целом. По другим данным, ограничения могут затронуть зарубежных производителей одежды, которые используют китайский хлопок.

СУАР населён преимущественно уйгурами, которые в основном исповедают ислам. Экспорт хлопка является существенным источником дохода населения, поэтому закрытие рынка США станет ударом по экономике региона.

В издании отметили, что новый запрет может вызвать массовое бегство из Китая крупных брендов одежды. В условиях затяжной торговой войны между США и Китаем уже многие компании переместили цепочки поставок одежды в такие страны, как Вьетнам, Бангладеш и Индонезия.

В администрации Дональда Трампа информацию о новых ограничениях запрете пока не подтвердили.

Ранее глава США Дональд Трамп пообещал, что в случае его переизбрания на пост лидера Штатов он «отвяжет» американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Белого дома от деловых отношений с Пекином. Глава государства подчеркнул, что Вашингтон вернёт рабочие места из азиатской страны в США, также введёт тарифы для предприятий, желающих покинуть Штаты для деятельности в Китае или других странах. Трамп добавил, что США терпят убытки на миллиарды долларов из-за экономических отношений с КНР, писал NEWS.ru.