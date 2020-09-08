США собрались нанести новый удар по экономике Китая

Власти США рассматривают введение новых санкций в отношении Китая. В этот раз под запрет может попасть импорт хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе страны. Поводом к очередным ограничениям традиционно называются нарушения прав человека.
Как
СУАР населён преимущественно уйгурами, которые в основном исповедают ислам. Экспорт хлопка является существенным источником дохода населения, поэтому закрытие рынка США станет ударом по экономике региона.
В издании отметили, что новый запрет может вызвать массовое бегство из Китая крупных брендов одежды. В условиях затяжной торговой войны между США и Китаем уже многие компании переместили цепочки поставок одежды в такие страны, как Вьетнам, Бангладеш и Индонезия.
В администрации Дональда Трампа информацию о новых ограничениях запрете пока не подтвердили.
Ранее глава США Дональд Трамп пообещал, что в случае его переизбрания на пост лидера Штатов он «отвяжет» американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Белого дома от деловых отношений с Пекином. Глава государства подчеркнул, что Вашингтон вернёт рабочие места из азиатской страны в США, также введёт тарифы для предприятий, желающих покинуть Штаты для деятельности в Китае или других странах. Трамп добавил, что США терпят убытки на миллиарды долларов из-за экономических отношений с КНР, писал NEWS.ru.
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