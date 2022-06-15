США собираются закупить для Украины оружие на миллиард долларов Reuters: США закупят артиллерию, ракеты и другое оружие для Украины на $1 млрд

Фото: U.S. Air Force

Власти США объявят о закупке оружия для поставок Украине на сумму около $1млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В пакет войдут противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц. При этом агентство Bloomberg утверждает, что Вашингтон планирует выделить Киеву военную помощь на сумму более $650 млн.

Пакеты помощи Украине, отмечет агентство, могут быть разделены на две категории: передача избыточных средств обороны из запасов США и другого оружия по программе ленд-лиза.

Заседание контактной группы по вопросам поставок оружия Украине проходит в преддверии начала новой встречи министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе 15–16 июня.

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Вашингтон передал Киеву 108 гаубиц М777. О поставках на Украину гаубиц М777 стало известно 15 мая. На тот момент США отправили Киеву 90 гаубиц, ещё 10 поступили от Канады и Австралии.

Позднее власти США заявили о готовности передать Украине вторую партию реактивных систем залпового огня. Согласно данным The Washington Post, Киев получит восемь установок HIMARS.