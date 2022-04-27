США сняли часть ограничений на передачу Украине разведданных Bloomberg: США сняли часть ограничений на передачу Украине разведданных

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

США сняли часть ограничений на передачу Украине информации разведывательного характера. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые о решении источники. Предполагается, что это поможет Киеву «защищать и возвращать территории».

По информации агентства, данный шаг был предпринят после того, как член комитета по разведке палаты представителей Конгресса США направил в администрацию президента конфиденциальное послание, в котором он призвал снять ограничения. После этого в апреле глава Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщила конргессу, что соответствующее решение принято, рассказал источник.

Предполагается, что снятие ограничений на предоставление разведывательных данных поможет Киеву «защищать и потенциально возвращать территории», на которых в настоящее время ведётся спецоперация.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве стали принимать партии оружия, которое прежде запрашивали у своих партнёров. При этом он не рассказал, какое именно вооружение поставляется в страну и кем.

В свою очередь замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила: Украина не смогла бы сопротивляться российской армии без поставок западного оружия. Она сообщила, что Вашингтон поставлял оружие с самого начала спецоперации, и добавила, что США продолжат поставки оружия Киеву.

За последние недели США значительно расширили военную помощь Украине. Ранее Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи, в рамках которого США планируют передать в том числе 11 вертолетов Ми-17