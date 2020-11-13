США снова обновили рекорд по суточному приросту числа заболевших COVID-19

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Университет Джонса Хопкинса 14 ноября сообщил, что за 24 часа в США зарегистрировано не менее 160 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

Таким образом, число зафиксированных в стране случаев COVID-19 превысило 10,7 млн, от осложнений заболевания умерли более 244 тыс. пациентов.

12 ноября в США было подтверждено 150 526 новых случаев коронавируса, лечение в больницах проходили более 67 тысяч пациентов, число жертв превысило 1,1 тыс. человек.

Если заболевание продолжит распространяться такими темпами, число заражённых превысит 11 млн в ближайшие четыре дня, отмечает CNN.

Жертвами COVID-19 с момента его появления стали 1,29 млн человек. Больше всего жертв в США. Там от опасного заболевания скончались 242 тысячи жителей. За ними следуют Бразилия, Индия и Мексика, писал NEWS.ru.