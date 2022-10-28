США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд Пентагон: США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

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В США принято решение снять с вооружения самый смощный атомный боезаряд. Об этом говорится в обнародованной Пентагоном новой редакции Стратегии национальной обороны государства, передает ТАСС. Также там говорится об отказе от планов по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования.

Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание. В краткосрочной перспективе мы будем использовать [другие] существующие средства, чтобы создавать угрозу для укрепленных и сильно заглубленных целей. <...> Кроме того, мы аннулируем программу производства ядерной крылатой ракеты морского базирования, — говорится в документе.

Разработчики стратегии отмечают, что Минобороны США в дальнейшем разработает новое постоянное средство для более эффективного поражения подобных целей.

О планах утилизации термоядерной бомбы В83-1 Национальное управление ядерной безопасности при американском Минэнергетики объявило около шести лет назад. Отмечалось, что речь идет о последнем оружии мегатонного класса в ядерном арсенале страны. Мощность бомбы В83-1 составляет до 1,2 мгатонны. При этом мощности бомб, сброшенных на японские Хиросиму и Нагасаки в 1945 году составляли 15 и 20 килотонн.

Что касается идеи создания ядерной крылатой ракеты морского базирования, то ее в американском военном ведомстве сочли избыточной и заявили о том, что в подобном вооружении более нет необходимости.

Ранее сообщалось, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Отмечается, что на базу НАТО на территории континента их должны доставить уже в декабре, раньше, чем планировалось. Изначально размещение планировалось отложить до следующей весны. Решение было озвучено на закрытой встрече Североатлантического альянса в Брюсселе.