США следят за сообщениями о расправе над военнопленными РФ в Донбассе В Госдепе заявили, что США внимательно следят за сообщениями о расстреле российских пленных

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Власти США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских военнопленных, заявила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак. Она добавила, что Вашингтон считает, что «законы войны» должны в равной степени применяться ко всем сторонам, передает ТАСС.

Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам, — сказала Ван Шак.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.