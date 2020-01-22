Президент США Дональд Трамп подумывает о том, чтобы ограничить въезд в страну гражданам нескольких стран. В чёрный список, предположительно, попадут Белоруссия, Мьянма, Эритрея, Киргизия, Нигерия, Судан и Танзания, хотя окончательный перечень ещё не согласован. Выбор стран вызвал недоумение экспертов: с некоторыми из них Соединённые Штаты совместно борются с терроризмом, а отношения с другими только недавно начали теплеть. Так, госсекретарь Майкл Помпео 1 февраля собирается посетить Минск.

О планах Трампа сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, президент собирается объявить о своём решении в понедельник, 27 января, — в день трёхлетней годовщины со дня введения указа о запрете на въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран.

В отличие от указа трёхлетней давности новое распоряжение не предполагает полного отказа во въезде и коснётся, скорее всего, определённых категорий граждан, например, госслужащих, или некоторых типов виз. Звучат предположения, что Трамп намерен исключить эти страны из программы лотереи Green Card, которую ранее он хотел вовсе отменить.

Находясь в Давосе, Трамп подтвердил свои планы в интервью The Wall Street Journal, но отказался их уточнить. Не поделился деталями и Белый дом, хотя его пресс-секретарь Хоган Гидли в своём заявлении напомнил про указ о запрете на въезд гражданам семи преимущественно мусульманских стран.

Запрет на въезд доказал свою эффективность в защите нашей страны и повысил уровень безопасности по всему миру, — подчеркнул Хоган Гидли. — На данный момент у нас нет новых заявлений, но здравый смысл и интересы нацбезопасности говорят, что если какая-либо страна хочет принимать полное участие в иммиграционных программах США, она должна в то же время соответствовать всем мерам безопасности и противодействия терроризму.

Пресс-секретарь Белого дома говорил об указе президента, вступившем в силу в первые недели его правления, 27 января 2017 года. Он запрещал въезд в страну гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена и появился настолько неожиданно, что вызвал коллапс в аэропортах. Спустя считаные дни суд вынес решение о приостановке действия указа, признав его неконституционным. В результате длинных судебных баталий третья, смягчённая редакция указа, в которую не вошёл Судан, всё же вступила в силу и действует до сих пор.

U.S. Embassy Minsk, Belarus/facebook.com

Выбор стран для расширения предыдущего указа американского президента, тем не менее, входит в противоречие с последними действиями Госдепа. Так, в чёрный список, предположительно, включат Белоруссию, хотя в последние полгода отношения двух стран, кажется, начали выходить из тупика. В конце августа Минск посетил тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, ставший самым высокопоставленным американцем, приехавшим в республику с начала века. Затем последовали взаимная разморозка полноценной работы посольств США и Белоруссии и возвращение послов.

По данным Politico, в Минск вслед за Болтоном собирался нанести визит госсекретарь Майкл Помпео, но обострение ситуации в Иране вынудило его оставить эти планы. Визит в итоге был просто перенесён и по плану состоится 1 февраля. Всё указывает на то, что на фоне обострившейся конфронтации с Россией Вашингтон хочет если не заполучить Белоруссию в свои союзники, то дать ей простор для манёвра в непростых отношениях с Москвой.

В этом свете утечка планов Трампа по визовым ограничениям для Белоруссии может быть попыткой усилить свои переговорные позиции. Администрация Трампа до этого не раз применяла этот приём: пригрозив ввести жёсткие ограничения, она ранее добилась от Китая, Канады и Мексики более выгодных для себя условий на торговых переговорах.

И. о. министра внутренней безопасности Чад Вулф признал, что Соединённые Штаты разрабатывают рекомендации для иностранных государств по части помощи им в проверке собственных граждан, желающих поехать в США.

На небольшое число стран, у которых отсутствуют возможности или желание придерживаться этих критериев, могут быть наложены ограничения на въезд как мера борьбы с угрозами, — уточнил Чад Вулф.

По-видимому, именно террористическая угроза и сомнения в том, что местные правительства могут эффективно с ней бороться, вынудило администрацию Трампа внести в потенциальный чёрный список Мьянму, Нигерию, Эритрею, Судан и Танзанию. Но ремарки Чада Вулфа всё равно не объясняют ситуацию с Белоруссией.