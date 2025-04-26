США сделали Украине намек по вступлению в НАТО NYT: следующие власти США могут передумать насчет вступления Украины в НАТО

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Следующая администрация Соединенных Штатов может передумать относительно вступления Украины в НАТО, сообщает газета The New York Times. По ее информации, такой намек американские должностные лица сделали украинским чиновникам на встрече в Париже.

Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО, — говорится в публикации.

Как уточнила газета, американские чиновники известили коллег, что нынешний президент США Дональд Трамп не прекратит критиковать идею вступления Украины в НАТО. По его мнению, государство никогда не станет частью Альянса. Однако чиновники не исключают, что это может измениться с новым руководством в Вашингтоне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением Трампа, что боевые действия в стране не прекратятся без «мира через силу». Он также признал невозможность возвращения Крыма военным путем. Кроме того, Зеленский назвал альтернативу статьи устава НАТО о коллективной обороне для Украины возможной гарантией безопасности.

По данным агентства Reuters, финальный проект, предложенный США по урегулированию конфликта на Украине, предусматривает снятие всех санкций с России. Кроме того, в документе указано признание Крыма «де-юре российской территорией».