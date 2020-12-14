США расшили санкции против Ирана

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный список по Ирану. В перечень внесли двух человек.
Под ограничения попали иранские граждане,
Американские должностные лица на брифинге для журналистов объяснили, что санкции ведены против сотрудников иранской разведки. По данным Вашингтона, они причастны к похищению гражданина США Роберта Левинсона несколько лет назад,
В марте 2020 года семья бывшего агента Федерального бюро расследований США Роберта Левинсона заявила, что он умер в тюрьме в Иране. Мужчина пропал в 2007 году, когда находился на острове Киш в Персидском заливе.
Ранее, как писал NEWS.ru, иранское правительство поддержало проект об активизации ядерной деятельности страны. На заседании парламента были утверждены общие положения проекта.
Рассмотрение законопроекта было ускорено в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Вместе с тем, чтобы проект был ратифицирован, необходимо также одобрение Совета стражей конституции — органа власти, проверяющего законопроекты.