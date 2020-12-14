США расшили санкции против Ирана

https://static.news.ru/photo/fbb3a016-3e23-11eb-9408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный список по Ирану. В перечень внесли двух человек.

Под ограничения попали иранские граждане, говорится на сайте ведомства.

Американские должностные лица на брифинге для журналистов объяснили, что санкции ведены против сотрудников иранской разведки. По данным Вашингтона, они причастны к похищению гражданина США Роберта Левинсона несколько лет назад, передаёт ТАСС.

В марте 2020 года семья бывшего агента Федерального бюро расследований США Роберта Левинсона заявила, что он умер в тюрьме в Иране. Мужчина пропал в 2007 году, когда находился на острове Киш в Персидском заливе.

Ранее, как писал NEWS.ru, иранское правительство поддержало проект об активизации ядерной деятельности страны. На заседании парламента были утверждены общие положения проекта.

Рассмотрение законопроекта было ускорено в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Вместе с тем, чтобы проект был ратифицирован, необходимо также одобрение Совета стражей конституции — органа власти, проверяющего законопроекты.