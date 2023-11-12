США с Украиной обсудили планы на новую встречу в формате «Рамштайн» Остин обсудил с Умеровым планы на новую встречу в формате «Рамштайн»

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым потребности Киева и планы на следующее заседание контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн», сообщает пресс-служба Пентагона. Также в ходе телефонного разговора министры обсудили положение дел на передовой украинского конфликта.

Они обсудили приоритеты в вопросе военной поддержки и планы на следующую встречу контактной группы по военному содействию Украине, которая пройдет позже в этом месяце, — отмечается в сообщении оборонного ведомства США.

Новое заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн» пройдет в ноябре. Участники готовятся обсудить подготовку Вооруженных сил Украины к зиме. На октябрьском заседании Киев предложил участникам создать «коалицию развития оборонной индустрии», которая позволила бы локализовать производство оружия на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы планирует использовать зимние холода в качестве оружия против Украины. В ходе своего выступления 11 октября на заседании контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» генсек подчеркнул, что Альянс намерен обеспечить беспрерывные поставки боеприпасов и вооружений украинской армии.