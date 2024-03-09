CNN: США с конца 2022 года готовятся к ядерному удару России по Украине

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в администрации президента США сообщает, что Вашингтон с конца 2022 года начал готовиться к тому, что Россия ударит по Украине тактическим или ядерным оружием. По данным телеканала, Штаты ожидали атаки на основании «анализа, изучения ситуации и новых разведданных».

Как заявил один из собеседников, сведения «были не просто гипотетическими — они еще и основывались на некоторой информации, которую мы получили». По данным CNN, с конца лета до осени 2022 года Совет нацбезопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанные с применением ядерного вооружения.

Это наше право — тщательно подготовиться и сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Мы должны были спланировать все так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это немыслимое событие действительно произойдет, — заявил один из инсайдеров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ядерная война — это «последнее, прощальное средство». Рассуждения Запада на этот счет он назвал безответственными. Также представитель Кремля заявил об опасной «рутинизации» этой темы. По его словам, люди должны бояться ядерной войны на уровне инстинкта самосохранения.