США решили создать коалицию вводящих санкции против России стран Глава Минфина США Йеллен: следует создать коалицию стран, вводящих санкции против России

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В США заявили о необходимости создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за проведения специальной операции на Украине. Такую идею выдвинула глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен во время дискуссии на площадке газеты The New York Times.

На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе, — сказала Йеллен.

Министр отметила, что США в настоящее время не видят попыток Китая помочь России в преодолении иностранных санкций. В противном случае Вашингтон «был бы разочарован».

Также она признала, что введённые коллективным Западом санкции против России из-за происходящего на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она выразила свою уверенность в том, что ситуация с ценами на топливо в Соединённых Штатах не улучшится в краткосрочной перспективе.