США помогут Израилю боеприпасами на десятки миллионов долларов WSJ: США намерены передать Израилю боеприпасы на десятки миллионов долларов

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Вашингтон планирует поставить властям Израиля различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов вопреки призывам администрации американского президента Джо Байдена к установлению перемирия в палестино-израильском конфликте, сообщает газета The Wall Street Journal. По ее информации, в числе этих боеприпасов значатся бомбы, комплекты наведения и взрыватели.

По данным WSJ, американские власти намерены предоставить Израилю порядка тысячи бомб MK-82, а также комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб KMU-572. Поставка все еще находится на внутреннем рассмотрении администрации.

Израильское правительство запросило «быстрое приобретение этих предметов для защиты от продолжающихся и возникающих региональных угроз». Посольство Штатов считает, что отправка оружия не приведет к проблемам с правами человека в Газе, так как Израиль эффективно предотвращает их грубые нарушения.

Аналитики по безопасности считают, что дополнительные поставки оружия будут расцениваться как сигнал поддержки войны. Решение американской стороны критикует Брайан Финукейн, бывший адвокат Госдепартамента, теперь старший советник Международной кризисной группы.

США одновременно подливают масла в этот региональный конфликт, а затем пытаются потушить пламя, — сказал он.

Вице-президент США Камала Харрис ранее на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Израиль должен прилагать больше усилий для предотвращения жертв среди мирного населения Палестины в ходе военных операций в секторе Газа. По ее словам, Вашингтон был категоричен в вопросе доставки гуманитарной помощи в регион.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в свою очередь утверждает, что действия правительства и вооруженных сил Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более 2 млн палестинцев. Он отметил, что на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.