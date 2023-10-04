США передадут Украине конфискованное у Ирана оружие CNN: США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы, сообщает CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что речь идет об оружии, которое было изъято у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников, — сказано в сообщении.

Как сообщил канал, Центральное командование Вооруженных сил США объявит о таком шаге до конца текущей недели.

Арсенал был изъят у побережья Йемена на судах контрабандистов. Речь идет о пяти тысячах штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, а также небольшом количестве противотанковых ракет и более семи тысячах взрывателей.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ранее заявил, что Иран поставляет в Россию оружие и боеприпасы, которые используются в ходе вооруженного конфликта на Украине. По словам министра, Москва в ответ передает Тегерану «сложные военные технологии» и оказывает финансовую помощь. По мнению Клеверли, эти действия могут привести к усугублению отношений иранцев с британскими партнерами.