США решили обложить солнечные панели из ряда стран колоссальными пошлинами Bloomberg: США вводят пошлины до 3521% на импортные солнечные панели из Азии

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Власти США установили новые пошлины в размере 3521% на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии, пишет Bloomberg. По данным агентства, речь идет об изделиях из Малайзии, Вьетнама, Таиланда и Камбоджи.

Как сказано в материале, эти тарифные меры являются кульминацией годового торгового расследования, установившего, что производители солнечных батарей в указанных странах «несправедливо получали выгоду от государственных субсидий и экспортировали свою продукцию в США по ценам ниже себестоимости производства». Расследование было инициировано американскими производителями солнечных батарей еще во времена экс-президента Джо Байдена.

Агентство отмечает, что, хотя пошлины и призваны принести пользу отечественным производителям, они также нанесут ущерб американским разработчикам возобновляемой энергии, поскольку они уже долгое время полагались на недорогие поставки из-за рубежа. Это усилило неопределенность для сектора, находящегося под воздействием политических изменений в Вашингтоне, добавили авторы.

Ранее власти Китая приняли решение ограничить экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что может негативно отразиться на поставках в США. По мнению журналистов The New York Times, под ударом могут оказаться такие американские промышленные отрасли, как автомобилестроение, аэрокосмическая сфера и производство полупроводников.