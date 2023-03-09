США развернут первую батарею гиперзвуковых ракет Генерал Коттон: США развернут первую батарею гиперзвуковых ракет к концу года

Фото: U.S. Air Force Christopher Okula - Edwards Air Force Base/wikipedia

США развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности к концу 2023 года. Об этом на слушаниях в конгрессе заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон. Его слова приводит РИА Новости.

В конце 2023 года армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС, — сказал военный.

По его словам, разработка и развертывание гиперзвуковых ракет является приоритетным направлением для командования.

Ранее в Пентагоне сообщили, что ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух — земля». Ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.

В свою очередь в России изготовили первый боекомплект ядерных подводных беспилотников «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород». Боекомплект будет установлен в ближайшее время. По предварительным данным, все испытания ракет были произведены.