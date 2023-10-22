США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD и комплексы Patriot

Фото: U.S./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские военные развернут на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и разместят дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, после консультаций с президентом США Джо Байденом было принято решение «укрепить позиции Минобороны в регионе».

Я распорядился развернуть в регионе батарею THAAD и дополнительные батальоны Patriot для усиления защиты американских сил, — заявил Остин.

Он добавил, что также готовится развертывание дополнительных войск «для усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости». Кроме того, Остин напомнил, что ранее на Ближний Восток отправились авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения и авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения.

По словам главы Пентагона, данные меры принимаются на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, развертывание дополнительных сил США укрепит защиту американских войск в Ближневосточном регионе и поможет обороне Израиля. Остин пообещал продолжить анализировать требования к расстановке сил и необходимость привлечения дополнительных армейских подразделений.

Ранее Центральное командование вооруженных сил страны (CENTCOM) сообщило о прибытии на Ближний Восток истребителей США F-15E Strike Eagle. Количество прибывших в регион бортов четвертого поколения не называется, уточняется лишь, что речь идет о боевых самолетах 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи. В CENTCOM подчеркнули, что истребители прибыли в зону его ответственности для укрепления позиции США и усиления воздушных операций на Ближнем Востоке.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что эсминец ВМС США Carney перехватил три ракеты и несколько беспилотных аппаратов, которыми йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» могло атаковать цели в Израиле. По его словам, объекты направлялись на север вдоль Красного моря.