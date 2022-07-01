США разрешили разгрузку танкера с нефтепродуктами из России США разрешили разгрузить российский танкер, который не пускали в Луизиану

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Власти США установили, что танкер «с углеводородами из России», который ранее не пустили в Луизиану, не нарушал санкции, поэтому разрешили ему произвести разгрузку, сообщает газета Wall Street Journal. Уточняется, что нефтепродукты, перевозимые судном, были из Казахстана, что подтверждает документация.

Фрахтовавшей судно компании Vitol удалось обосновать, что груз на борту судна происходит из Казахстана, а не России и не должен быть под какими-то ограничениями или санкциями США, — говорится в статье.

Издание уточняет, что танкер должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, однако из-за проверок разгрузку смог начать только сейчас.

28 июня сообщалось, что власти США остановили судно, следовавшее из России в штат Луизиана с грузом горюче-смазочных материалов. По данным источника, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd и был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.