США разрешили поставки российской нефти в страны ЕС Минфин США разрешил транзакции, связанные с поставками нефти из России в ряд стран ЕС

Фото: Gazprom/Global Look Press

США разрешили проводить финансовые операции, связанные с поставками нефти из России в Болгарию, Хорватию и ряд стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю. Об этом говорится в обнародованной генеральной лицензии минфина США. Также в ведомстве разрешили все транзакции. связанные с морскими перевозками нефти в Японию с проекта «Сахалин-2».

Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены, — говорится в документе.

Кроме того, США разрешили до 30 сентября 2023 года производить транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» при условии, что «продукт производства „Сахалин-2“ полностью импортируется в Японию».

Также США разрешили проведение транзакций, связанный с разгрузкой российской нефти в экстренных условиях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды. Иные операции по разгрузке российской нефти, за исключением указанных случаев, американская лицензия не предусматривает.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что 23 ноября ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на нефть из РФ на уровне около $60 за баррель. По данным газеты, организации рассматривают также возможность установления лимита цен на нефть из РФ на уровне $70 за баррель.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок». Он подчеркнул, что Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или будет сокращать добычу.