США разрешили операции с банками РФ для расчетов в сфере энергетики США до 1 ноября разрешили проводить расчеты с банками РФ в сфере энергетики

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Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, в которой сообщается о продлении разрешения на операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. Речь идет о финансовых организациях «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, «Зенит», Банк Санкт-Петербург, а также о Центробанке.

Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14 024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года, — говорится в тексте документа.

В казначействе пояснили, что термин «относящийся к энергетике» означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию и некоторые другие процессы. Под это определение также подпадают транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть.

В середине апреля стало известно, что крупнейший банк США JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ из-за попыток последнего вернуть средства с заблокированного счета в Штатах. Речь идет о $439,5 млн, замороженных после начала СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза дали «политическое согласие» на введение налога на прибыль от замороженных российских активов вместо конфискации. Ряд стран, в числе которых Германия, дали понять, что выступают против конфискации самих российских активов из-за возможных последующих юридических проблем.