США разрабатывают новую ядерную бомбу Минобороны США: Вашингтон разрабатывает новый вариант ядерной бомбы B61-13

Фото: U.S. Air Force/Public Domain/wikipedia/commons

США занимаются разработкой современного варианта ядерной гравитационной бомбы B61-13, заявил помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб. По его словам, которые приводятся на официальном сайте Пентагона, деятельность Вашингтона отвечает требованиям стремительно меняющейся обстановки в области безопасности.

Это отражает изменяющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников, — подчеркнул Пламб.

По его словам, обновленная B61-13 заменит некоторые из B61-7 в действующем ядерном арсенале страны. Кроме того, бомба будет мощнее B61-12. Пламб добавил, что боеприпас будут доставлять современными самолетами, что усилит сдерживание противников и уверенность союзников и партнеров. Помощник министра также уточнил, что инициатива была выдвинута после нескольких месяцев рассмотрения, а работа над B61-13 не является реакцией на какое-либо конкретное текущее событие.

Ранее США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие. Это произошло в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как отметили в американском Министерстве энергетики, эксперимент проводился «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.