США разрабатывают механизм использования активов РФ для Украины Салливан: США и Европа работают над планом использования активов РФ для Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками продолжают разрабатывать план передачи замороженных активов России на нужды Украине, заявил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, по этому вопросу активно ведутся консультации.

Страны «Группы семи» коллективно заявили, что активы России останутся нетронутыми до тех пор, пока не будут использованы для восстановления Украины, — отметил Салливан, добавив, что эта тема будет поднята в ходе предстоящего саммита стран G7.

Ранее военный корреспондент Александр Коц предупредил, что решение палаты представителей Конгресса США изъять замороженные российские активы на сумму $5 млрд для их передачи Украине может создать опасный прецедент. Европейские союзники Вашингтона, которые тоже размышляют об изъятии российских замороженных активов, будут внимательно изучать как действия американских властей, так и реакцию российского руководства, резюмировал он.

До этого комитет по иностранным делам сената Конгресса США почти единогласно поддержал законопроект, подразумевающий передачу российских замороженных активов киевским властям. Против инициативы высказался лишь один человек.