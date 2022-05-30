Вашингтон рассматривает возможность отправок РСЗО на Украину, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме. При этом в издании отметили что о поставках дальнобойных снарядов Киеву речи не идет.
Поделиться
Профильные министерства опубликовали свой ответ на инициативу проекта «20 идей по развитию России»
Вашингтон рассматривает возможность отправок РСЗО на Украину, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме. При этом в издании отметили что о поставках дальнобойных снарядов Киеву речи не идет.