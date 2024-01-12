США рассказали о сотрудничестве с Ираком по безопасности Госдеп: США ценят сотрудничество с Ираком по безопасности и в борьбе с ИГИЛ

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS/Global Look Press

Сотрудничество между США и Ираком охватывает множество областей, включая вопросы безопасности, и обе стороны добились значительного прогресса в противостоянии террористической группировке «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявили в госдепартаменте Таким образом внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление иракского премьер-министра Мухаммада Шиа ас-Судани о намерении вывести международную военную коалицию с территории страны, передает РИА Новости.

Мы ценим наши всеобъемлющие отношения с Ираком, в которых мы сотрудничаем по широкому кругу вопросов, в том числе по вопросам безопасности. За последние 10 лет международная коалиция в борьбе с ИГИЛ добилась существенных результатов в партнерстве с иракскими силами безопасности, — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится к новой войне на Ближнем Востоке. По информации западных СМИ, американские военные разрабатывают планы отражения ударов со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии. Журналисты заявили, что напряженная обстановка на Ближнем Востоке несет риски для переизбрания американского лидера во время выборов осенью 2024 года, поскольку ему необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах.