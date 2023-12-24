Территория США выросла на миллион квадратных километров США расширили континентальный шельф в Арктике и Беринговом море

Фото: US Army/Global Look Press

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента. Отмечается, что к территории американцев добавились миллион квадратных километров. Власти заверили, что развитие «затрагивает географию, а не ресурсы».

Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания, объяснили в ведомстве.

Это огромное событие, потому что это огромная территория. Это суверенитет США над морским дном, и поэтому, будь то добыча полезных ископаемых на морском дне, или аренда нефти и газа, или кабели, или что-то еще, США объявляют границы своей ECS и будут иметь суверенитет над этими решениями, — оценила произошедшее директор Полярного института Центра Вильсона в Вашингтоне Ребекка Пинкус.

Расширенный континентальный шельф находится преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия. В публикации сказано, что Вашингтон хочет за счет новых частей шельфа получить доступ к минералам, которые помогут в производстве аккумуляторов для электромобилей. Кроме того, там есть месторождения нефти и газа.

Ранее президент России Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для страны. По его словам, регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики РФ. В регионе активно реализуются крупные российские инвестиционные проекты. Например, проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Его планируется запустить в конце 2023-го — начале 2024 года.

После этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что США планируют добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, сейчас ведется работа по «закручиванию гаек».