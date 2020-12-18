США расширили список антироссийских санкций

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Американские власти расширили список граждан и компаний из России, против которых введены санкции. В перечень попали три юрлица и четыре физлица.

Компании, попавшие под ограничения, по данным США, попытались купить или купили технику, для покупки которой была специальная лицензия.

В списке есть несколько российских компаний, добавленных в этот пакет за приобретение, попытку приобретения предметов, требующих получения лицензии, — сказал представитель администрации США, ведающий вопросами торговли.

Об этом он рассказал журналистам в ходе брифинга, проходившего по телефону, передаёт ТАСС.

Ранее руководство Соединённых Штатов расширило перечень санкций по Исламской Республике Иран (ИРИ), внеся в него гражданина Вьетнама и пять организаций. Компании связаны с нефтегазовой сферой и зарегистрированы в ОАЭ, Вьетнаме и Китае.

До этого правительство России продлило срок действия продовольственного эмбарго и решения об уничтожении ввозимой в страну санкционной продукции до 31 декабря 2021 года, писал NEWS.ru.