США ввели санкции против лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» США расширили санкции в отношении России

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США внесли одно физическое и четыре юридических лица в санкционный список, связанный с Россией, сообщило Министерство финансов страны, передает ТАСС. Санкции были введены против россиянина Андрея Иванова, а также против четырех юридических лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы могли быть связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

В черный список были включены российская компания ООО «ДМ», фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты).

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак ранее заявил, что новые санкции США и стран Запада в отношении России лишены глубины и не принесли новой интриги. По его словам, возникает ощущение, будто «союзники стреляли изо всех имеющихся орудий одновременно и в разные стороны».

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США ввело санкции против работающих в военной промышленности компаний. Кроме того, в черный список внесли связанные с РФ компании из Армении и Киргизии. В отношении этих предприятий установлены дополнительные требования для сделок по экспорту и реэкспорту. В частности, запрещен ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов и микрофонов. Всего санкции коснулись более 1,2 тыс. промышленных изделий.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что 11-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать в себя ограничения в отношении более чем 90 компаний мира, которые обходят рестрикции против Москвы. По ее словам, примерно десятую часть этих компаний составляют китайские.