США расширили санкции в отношении России США ввели санкции против 10 российских судоходных компаний

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США в очередной раз расширили ограничения в отношении России, в санкционный список американского Минфина внесены 10 компаний, сообщается на сайте ведомства. Все они связаны с судоходной отраслью.

Под рестрикции Вашингтона попали НИИ судового машиностроения, НИИ «Прометей» Курчатовского института, концерн Моринформсистема «Агат», Институт океанологии, АО «Морские навигационные системы», концерн «Электроприбор» и некоторые другие.

В середине декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций против России. В список внесли 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. В частности, ЕС заморозит активы двух российских банков, а также введет полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Кроме того, Евросоюз запретит экспорт авиационных двигателей и их деталей в Россию и другие страны, которые могут поставлять ей компоненты. Наряду с этим будут отозваны лицензии на вещание у ряда российских телеканалов, которые, по мнению европейских властей, помогают дестабилизировать обстановку на Украине.