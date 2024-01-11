США расширили санкции против России США наложили санкции на две российские компании и три самолета

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США расширили список санкций против России, в который попали три самолета, две компании и одно физическое лицо, сообщило американское Министерство финансов. В частности, в списке оказался директор российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик.

Вашингтон ввел рестрикции в отношении предприятий, связанных с оборонным комплексом РФ — испытательного комплекса «Владимировка» и полигона Ашулук. Под рестрикции также попали самолеты Ан-124, Ил-76 и Ил-76МД.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США намерены ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества России с Ираном и Северной Кореей. По его словам, приписываемые КНДР поставки вооружения в РФ прямо нарушают многие резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее Евросоюз ввел санкции против компании АЛРОСА и ее генерального директора Павла Маринычева. Такое решение европейские страны приняли в рамках запрета на импорт алмазов из РФ. В ЕС заявили, что АЛРОСА является значимым источником доходов для страны и эти средства, в частности, идут на реализацию геополитических решений по Украине и Крыму.