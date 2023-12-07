США расширили санкции против России Минфин США ввел санкции против шести физлиц и девяти юрлиц, в том числе из РФ

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Министерство финансов США обновило санкционный список по борьбе с терроризмом. Ограничения коснулись шести физических и девяти юридических лиц, в том числе из России, сообщила пресс-служба американского федерального казначейства.

Как следует из документа, санкции направлены на борьбу с терроризмом и преступлениями в киберпространстве. Под них подпали граждане Йемена, Турции, Ливана, а также двое россиян: Андрей Коринец и Руслан Перетятько. Также рестрикции коснулись ряда предприятий, в том числе российского «Русстроя».

Минфин США 5 декабря расширил санкции против России и Белоруссии, включив в списки 13 физических лиц и 20 компаний. Под американские ограничения подпали организации из РБ, Бельгии, Нидерландов, Китая и с Кипра, а также граждане России, Белоруссии, Бельгии, Нидерландов и Швеции.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям. Как пояснил Лавров, документ позволит странам преодолеть рестрикции, которыми США и их союзники «подменили дипломатию», и нарастить координацию членов мирового сообщества по преодолению незаконных ограничений.