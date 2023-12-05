США расширили санкции по России и Белоруссии США внесли в санкционные списки по РФ и Белоруссии 13 физлиц и 20 компаний

Министерство финансов США обновило сакнционные списки по России и Белоруссии. Ограничения коснулись 13 физических лиц и 20 компаний, сообщила пресс-служба американского федерального казначейства.

В частности, под американские ограничения подпали концерн «Беллесбумпром», ММЗ имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», ОАО «Зенит-БелОМО», Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар», управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», РУП «Белтаможсервис», а также структуры с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

В числе физлиц, которых коснулись рестрикции, оказались генсек белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, бизнесмен Александр Шакутин, гендиректор «БелОМО» Александр Мороз, гендиректор «Зенит-БелОМО» Николай Гайчук, гендиректор ЛЭМТ Алексей Шкадаревич, граждане России, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян ранее подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям. Как пояснил Лавров, документ позволит странам преодолеть рестрикции, которыми США и их союзники подменили дипломатию.