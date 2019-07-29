Российские власти помогут США в работе над режимом нераспространения ядерного оружия в мире. Надежду на это выразил госсекретарь США Майкл Помпео.
По его словам, между сторонами «был стратегический диалог», который охватывал «широкий перечень вопросов». Принять участие в этой дискуссии, по его мнению, мог бы и Китай, который «должен быть участником таких соглашений».
Я надеюсь, что президент Путин поможет нам, — цитирует Помпео «Интерфакс».
Ранее, как писал News.ru, замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Минобороны США трактует новую военную доктрину России как вызов своей ядерной концепции сдерживания.