https://static.news.ru/photo/751a2c8e-b20e-11e9-835b-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Camilo Freedman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские власти помогут США в работе над режимом нераспространения ядерного оружия в мире. Надежду на это выразил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, между сторонами «был стратегический диалог», который охватывал «широкий перечень вопросов». Принять участие в этой дискуссии, по его мнению, мог бы и Китай, который «должен быть участником таких соглашений».

Я надеюсь, что президент Путин поможет нам, — цитирует Помпео « Интерфакс ».

Ранее, как писал News.ru, замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Минобороны США трактует новую военную доктрину России как вызов своей ядерной концепции сдерживания.