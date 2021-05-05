США рассчитывают на более предсказуемые отношения с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью BBC заявил, что американские власти хотели бы более предсказуемых отношений с Россией.
Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения, — отметил политик, комментируя отношения Вашингтона и Москвы.
Выдержки из интервью американского госсекретаря
Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики. Для обеих сторон переговоры являются скорее символической демонстрацией поддержки Вашингтона.
Ранее стало известно, что приезд госсекретаря США грозит властям Украины проблемами. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады академик Виталий Журавский. Он считает, что Белый дом хочет составить собственное мнение о руководстве Украины. Именно поэтому в Киев приехал ревизор от американского лидера Джо Байдена.