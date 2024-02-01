США раскрыли страну-производитель дрона, убившего трех американских солдат Reuters: США считают, что атаковавший базу в Иордании дрон изготовил Иран

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США пришли к выводу, что беспилотник, атаковавший их военную базу в Иордании, был произведен Ираном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников. В результате атаки погибли трое американских солдат, еще более 40 получили ранения.

Хотя первоначальные предположения заключались в том, что дрон, скорее всего, был иранским, официальная оценка была сделана лишь недавно после обнаружения фрагментов беспилотника, — говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что источники говорили на условиях анонимности. Они не раскрыли подробностей о модели дрона, которым могли атаковать военную базу США.

Военная база США на севере Иордании подверглась атаке беспилотника вечером 27 января. Президент США Джо Байден возложил ответственность за нападение на действующие в Сирии и Ираке радикальные группировки, поддерживаемые Ираном.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее отверг обвинения Вашингтона о причастности Тегерана к атаке по американской базе в Иордании. Дипломат заявил, что Иран не имеет к этому никакого отношения. По его словам, конфликт идет между США и группами сопротивления в регионе, которые воюют друг против друга.

Газета Politico сообщала, что Байден поручил разработать планы ответного удара после атаки военной базы в Иордани. Источники издания утверждали, что Пентагон в том числе рассматривает удары по иранским группировкам в Сирии и Ираке, а также по военно-морским объектам Ирана в Персидском заливе.